FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet sind die Renten-Futures am Dienstag in den Handel an der Eurex gegangen. Gegen 8.20 Uhr MESZ steigt der Juni-Kontrakt auf den Bund um 30 Ticks auf 161,21 Prozent. Die Tagesspanne reicht von 161,07 bis zu 161,22 Prozent. Umgesetzt worden sind bislang rund 14.500 Kontrakte.

Die Commerzbank spricht von "leichter Risikoaversion" infolge des Terroranschlags in Großbritannien. Charttechnisch ortet die Helaba Widerstände bei 162,15 und 162,47/162,49 Prozent. Unterstützt sei der Bund-Future bei 160,17 und 160,00 Prozent.

May 23, 2017 02:22 ET (06:22 GMT)

