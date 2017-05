FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach Handelsstart zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 161,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,37 Prozent.

Nach dem Anschlag in Manchester mit mindestens 22 Toten dürfte die geopolitische Situation wieder in den Mittelpunkt rücken, schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Verunsicherung treibt Anleger tendenziell in die als sicher geltenden Staatspapiere und treibt dadurch deren Kurse nach oben.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke am Rentenmarkt auf wichtige Konjunkturindikatoren. So werden der Ifo-Index in Deutschland sowie die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum veröffentlicht. "Die Stimmungsindikatoren dürften bestätigen, dass in den kommenden Monaten mit einem anhaltend robusten Wachstum zu rechnen ist", schreibt Gojny.

Zahlen zur deutschen Wirtschaft brachten unterdessen keine Überraschungen. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag eine erste Schätzung, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt hat./tos/stb

ISIN DE0009652644

AXC0047 2017-05-23/08:56