Percona, Das Unternehmen, das Enterprise-Class MySQL®, MongoDB® und andere Open-Source-Datenbank-Lösungen und -Dienstleistungen liefert, gibt einen Erfolg im sechsten Jahr in Folge bekannt Die Percona Live Open Source Datenbank Konferenz 2017, fand vom 24. bis 27. April 2017 im Hyatt Regency Santa Clara und Santa Clara Convention Center statt. Percona gab auch bekannt, dass die dritte jährliche Percona Live Europe Open Source Datenbank Konferenz, die für den 25. bis 27. September 2017 geplant ist, im Radisson Blu Royal Hotel In Dublin, Irland, stattfinden wird. Ein Call for Papers für diese Veranstaltung wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Percona Live Open Source Datenbankkonferenz ist die führende Veranstaltung für Einzelpersonen und Unternehmen, die Open Source Software entwickeln und nutzen. Die Themen der diesjährigen Veranstaltung konzentrieren sich auf drei Schwerpunkte - MySQL, MongoDB und andere Open-Source-Datenbanken. Weitere Fachthemen umfassen die Amazon Web Services, PostgreSQL, RocksDB und Zeitreihendaten (time series data). Die diesjährige Konferenz zeigte 10 Keynote-Adressierten, 17 Tutorials, 192 Breakouts-Sessions und zwei "101" Crash-Kurse, eine auf MySQL und eine auf MongoDB.

"Mit dem Wachstum und der Einführung von Open-Source-Datenbanken im Unternehmen und der kontinuierlichen Innovation in diesem Ökosystem ist die Percona Live Open Source Datenbank-Konferenz eine der wichtigsten und relevanten Veranstaltungen der Technologiebranche", sagte Peter Zaitsev, Mitbegründer und CEO von Percona "Ich möchte mich bei allen Sponsoren, Referenten und Teilnehmern auf der diesjährigen Percona Live Open Source Datenbank-Konferenz bedanken, um die Veranstaltung dieses Jahres nützlicher, aufschlussreicher und lustiger denn je zu machen."

Keynotes und Breakout Sessions

Die diesjährige Percona Live Open Source Datenbankkonferenz 2017 zeigte 10 Keynote Adressen und 192 informative Breakout Sessions, darunter:

MySQL 8.0: Die nächste Generation im Web, Saas, Cloud - Tomas Ulin, Oracle

Beschleunigung von MySQL® für Anspruchsvolle OLAP und OLTP-Use-Cases mit Apache® Ignite™ - Nikita Ivanov, Gründer und CTO, Gridgain und Peter Zaitsev, Co-Gründer und CEO, Percona

Das Open Source Database-Business Modell wird umlagert - Paul Dix, InfluxDB

Die Zukunft des Monitoring wird gezeigt - Baron Schwartz, VividCortex

MySQL 8.0: Sicherheit - Georgi Kodinov, Team Lead, MySQL Server General Team, and Mike Frank, Product Management-Direktor, Oracle

Automatisierung der Bereitsstellung des High Availability MongoDB Cluster und Managements - Jonathan Rudenberg, CTO, Flynn

Verhaltensegeln (Do's and Dont's) der modernen Hybrid MongoDB MySQL-Umgebung - Jonathan Wage, CTO, Opensky und Rick Vasquez, Technical Account Manager, Percona

Einfügen von 1 Million Metriken pro Sekunde in KairosDB - Brian Hawkins, Staff Engineer, Proofpoint

Betrieb von Cassandra auf Apache Mesos über mehrere Rechenzentren bei Uber r - Karthik Gandhi,Senior Software-Ingenieur, Uber

Die diesjährige Post-Konferenz-Umfrage führte zu einem enormen Lob, darunter:

"Es war eine ausgezeichnete Konferenz. Ich kam nach Hause mit Wissen, das ich benutzen konnte. "

"Insgesamt war das ein gut organisiertes Event. Viele der Klassen waren erstklassig und die Ausstellungshalle war gut besucht. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. "

"Percona Live ist immer meine Lieblings-Industrie-Konferenz!"

Session Videos und Präsentationen kann heruntergeladen werden von der Konferenz-Website.

Sponsoring

Die Percona Live Europe Open Source Database Konferenz 2016 wurde durch die Unterstützung folgender Sponsoren ermöglicht:

Diamond Plus - Continuent, VividCortex

Gold - Amazon Web Services, GridGain Systems

Silber - Clustrix, Grafana Labs, Yelp

Aussteller - Altinity, ITSumma, O'Reilly, Pythian, ScaleArc, ScaleDB, SelectStar, Severalnines, SolarWinds, Uber, PingCAP, BitNine Global, Alibaba, Object Rocket, TimescaleDB

Empfangs-Sponsor - Booking.com

Mitwirkende Sponsoren - Facebook, MailChimp, Netflix, Google SQL Cloud

Medien - CMSWire, Datanami, Database Trends & Applications, InsideBigData, InsideHPC, Packt, Women Who Code

Percona Live-Konferenzen

Was: Percona Live Europe Open Source Datenbank Konferenz 2017

Wo: Dublin, Irland

Wann: 25. - 27. September 2017

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support, Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems®, Time Warner Cable®, Alcatel-Lucent™, Rent the Runway and the BBC®, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

