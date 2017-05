Seine kräftigen Gewinne der Vortage hat er aber weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1230 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro über Nacht stabil. Die Gemeinschaftswährung stieg minim an und kostet am Dienstag-Morgen ...

