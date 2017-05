FMW-Redaktion

Der Weg für den Dax wird heute wohl ziemlich steinig! Als Belastungsfaktoren der (vermutliche) Terror-Anschlag in Manchester sowie der Bericht der Washington Post, wonach Trump sowohl den Chef der NSA als auch den Chef der National Intelligence aufgefordert haben soll, die Russland-Ermittlungen zu unterbinden. Sollte sich das bestätigen, wird es für Trump noch enger - das wäre juristisch klare Behinderung der Justiz und damit ein hinreichender Grund für ein Amtsenthebungsverfahren!

Gestern schien das Trump-Desaster erst einmal vergessen, nachdem Donald einen schönen Deal mit Saudi-Arabien verkünden konnte (unter durchaus sehr fragwürdigen Umständen!). Das hat die Wall Street gestern eingelullt (minimale Handelsumsätze, so niedrig wie noch nie in diesem Jahr!), ist aber nur eine kurze Ablenkung vom eigentlichen Thema: ob Trump überhaupt in der Lage sein kann, seine Pläne umzusetzen, oder schon vorher abgesetzt wird!

In Asien leichte Verunsicherung nach dem Terror-Anschlag in Manchester, dazu Asiens größter Rohstoffhändler, ...

