Brokstedt (ots) - Am 26. August 2017 startet in Brokstedt ein neues Musikfestival: Das Speedway Music Festival am Holsteinring holt nationale und internationale Künstler aus der House- und Electroszene nach Norddeutschland. Mit dabei sind DJ Antoine, Mark Bale und das Duo Holl & Rush.



Wo sonst Motoren aufheulen und schnelle Bikes unterwegs sind, gibt es am 26. August 2017 satte Electro-, House- und HipHop-Beats auf die Ohren: Das Speedway Music Festival am Holsteinring in Brokstedt bei Neumünster geht in die erste Runde. 20 Top-DJs haben sich angekündigt, mehr als 5.000 Gäste werden erwartet.



"In Süddeutschland und NRW gibt es viele Festivals mit elektronischer Musik, aber im Norden klaffte bislang eine Lücke", erklärt Organisator John Mahlmann. "Das ändern wir jetzt." Headliner DJ Antoine bringt dabei Glanz an den Ring: Der Schweizer feierte mit Hits wie "Ma chérie" und "Welcome to St. Tropez" große Charterfolge und saß in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Zum Line-Up gehören außerdem das niederländische Progressive-House-Duo Holl & Rush, der Bremer DJ Mark Bale, Club-Legende DJ David Puentez und 16 weitere Künstler.



Für das perfekte Sommerfeeling sorgen Food Trucks, Dance Acts, Lichtshows und Pyrotechnik. Tickets gibt es ab 19,90 Euro, VIP-Pässe sind für 79 Euro erhältlich.



