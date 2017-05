In der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kommen Union und FDP auf eine regierungsfähige Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition: Im Wahltrend, den das Institut für das Magazin "Stern" und den Fernsehsender RTL erstellt, verbessern sich CDU/CSU um einen Punkt auf 39 Prozent, die FDP kann ebenfalls um einen Zähler zulegen und wäre mit neun Prozent drittstärkste Kraft. Nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen büßt die SPD bundesweit noch weiter an Zustimmung ein und kommt auf 25 Prozent, ein Punkt weniger als in der Vorwoche.

Bei acht Prozent stagniert weiterhin die Linke. Die Grünen und die AfD bleiben unverändert bei jeweils sieben Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen fünf Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 22 Prozent.

Für den Wahltrend wurden vom 15. bis 19. Mai 2017 insgesamt 2.502 Bundesbürger befragt. Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.