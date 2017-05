IRW-PRESS: Leo Resources Inc.: Leo Resources gibt vorgeschlagenes Board of Directors bekannt

Leo Resources gibt vorgeschlagenes Board of Directors bekannt

23. Mai 2017 - Leo Resources Inc. (LEO:CSE; FSE: L001) (Leo oder das Unternehmen) gibt nach Abschluss der am 9. Mai 2017 sowie am 16. Mai 2017 angekündigten Transaktion mit Green Life Clinics Inc. bekannt, dass das vorgeschlagene Board of Directors aus David Schmidt, Stanley Lu, Dr. Stephanie Liu, Sarah Donald, Suzette Ramcharan, und Anthony Jackson bestehen wird, die Sam Chaudhry, Konstantin Lichtenwald und Ken Tollstam ersetzen werden. Anthony Jackson wird zum Chairman of the Board benannt und Terry Roycroft wird Herrn Chaudhry als CEO ersetzen.

Herr Schmidt verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Berater privater und öffentlicher Unternehmen, insbesondere der Beratung bei Finanzierungen, Offenlegung von Finanz- und Unternehmensinformationen sowie Unternehmensentwicklung. Er hat einen Bachelor of Applied Science (Bergbau) der University of British Columbia. Zurzeit ist er CFO bei White Gold Corp. (WGO.V)

Herr Lu ist zurzeit Managing Partner von Maxit Capital LP, einer führenden, unabhängigen Investment- und Geschäftsbank. Vor Maxit arbeitete Lu bei Dundee Capital Markets, wo er eine entscheidende Rolle beim Börsengang von Bedrocan Cannabis Corp. (heute Canopy Growth Corporation) spielte. Herr Lu ist Certified Public Accountant (CPA, Wirtschaftsprüfer), Chartered Accountant (CA, Rechnungsprüfer) sowie Chartered Financial Analyst (CFA) und hat einen Master of Accountancy und einen BAFM der University of Waterloo.

Frau Liu ist als Hausärztin tätig, hat eine Praxis in Edmonton, Alberta, und arbeitet zusätzlich in der Uniklinik von Alberta mit akut Erkrankten. Außerdem ist sie Dozentin an der University of Alberta. Ihre medizinische Ausbildung und Assistenzzeit absolvierte sie in der Abteilung für Family Medicine der University of Alberta. Dr. Liu hat Medizin an der University of Calgary studiert und machte anschließend einen Masters of Sciences in Clinical Nutrition an der Columbia University in New York City.

Frau Donald ist strategisches Mitglied des MCRCI-Teams und hat beim strukturellen Aufbau sowie bei der Patientenbearbeitung des MCRCI, das bislang über 3.500 Patienten hatte, geholfen. Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung im Marihuana-Sektor ist sie eine führende Expertin auf dem Gebiet der Krankenpflege und der Erstellung von Industrienormen für Patienten, Ärzte und lizenzierte Produzenten auf dem nationalen Markt.

Frau Ramcharan ist zurzeit VP, Corporate Development bei Nighthawk Gold Corp. Sie ist eine Investor-Relations-Expertin mit mehr als sechszehn Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Sie war für Kirkland Lake Gold Inc., St Andrew Goldfields ltd. (von Kirkland Lake Gold Inc. gekauft), Gold Eagle Mines ltd. (von Goldcorp Inc. gekauft) und European Goldfields Ltd. (von Eldorado Gold Inc. gekauft). Frau Ramcharan hat den Titel Certified Professional Investor Relations (CPIR) des CIRI/Ivey.

Herr Jackson ist Principal bei der BridgeMark Financial Corp., einem Finanzberatungsunternehmen. Herr Jackson verfügt über umfangreiche Erfahrung als Director und Officer zahlreicher börsennotierter Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Aktuell ist er an zwei Fusionen beteiligt, an denen LPs, Delta 9 Bio-Tech und Hadley Mining beteiligt sind.

Herr Roycroft hat 2011 das Medical Cannabis Research Centre Inc. (MCRCI), eine der führenden Cannabis-Klinken, gegründet. Unter der Führung von Herrn Roycroft wurde das MCRCI 2015 und 2016 von Lift, dem führenden Online-Marktplatz für medizinisches Cannabis, zur besten Klinik gewählt. Er ist ein international anerkannter Sprecher auf dem Gebiet medizinischen Marihuanas und Top-Industrieberater. Herr Roycroft ist mit kanadischen HR-Professionals über den Einsatz von medizinischem Cannabis am Arbeitsplatz im Dialog.

