IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: WhereverTV wählt QYOU als Partner für neuen OTT-Streamingdienst in Lateinamerika

WhereverTV wählt QYOU als Partner für neuen OTT-Streamingdienst in Lateinamerika

- WhereverTV Broadcasting Corp., Anbieter von OTT-Streamingdiensten für Abonnenten (OTC: TVTV), hat QYOU Medias Themenkanal mit kuratierten Best-of-the-Web-Premium-Videos für das neue Aboservice WhereverTV Latino in Mexiko ausgewählt. - Nach einer Partnerschaft mit dem mexikanischen Triple-Pay-TV-Anbieter TotalPlay, die 2016 eingegangen wurde, ist dies der zweite Deal, den QYOU in Lateinamerika erfolgreich abschließen kann.

Los Angeles, 23. Mai 2017 - QYOU Media (TSVX: QYOU), der weltweit führende Kurator von Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus, ist eine Partnerschaft mit dem Abodienst-Anbieter WhereverTV Broadcasting Corporation eingegangen. QYOUs linearer Themenkanal mit kuratierten Webinhalten wird in das Serviceangebot von WhereverTV Latino aufgenommen. WhereverTV Latino ist ein neuer Dienst, der als Reaktion auf die steigende Beliebtheit von digitalen TV-Programmen in Mexiko initiiert wurde und diesen Sommer in Mexiko freigeschaltet wird.

Forschungsergebnisse von ComScore belegen, dass ein Drittel der digitalen Nutzer in Lateinamerika zwischen 15 und 24 Jahre alt sind. WhereverTV bedient ein Publikum, das regelmäßig kurze Videoinhalte über soziale Medienkanäle konsumiert, und hat daher beschlossen das Programmangebot von QYOU in seine Produktpalette aufzunehmen und damit seinen Millennials-Kunden einen noch breiteren Mix an Inhalten zu bieten. Der Themenkanal präsentiert die weltweit kreativsten Talente des digitalen Sektors und umfasst eine Vielzahl von Genres wie Musik, Comedy, Unterhaltung für Kinder, Sport und Stunts.

Nachdem QYOU bereits im Juli 2016 einen Deal mit dem Triple-Pay-TV-Anbieter TotalPlay unterzeichnet hat, ist diese Partnerschaft für das Unternehmen ein weiterer Expansionsschritt in Lateinamerika.

Jack Feldman, Regionsleiter für Lateinamerika bei WhereverTV, erklärt: Unser Geschäftsmodell richtet sich großteils an die jüngeren Bevölkerungsgruppen, die im Digitalsektor bestens bewandert sind und nach Alternativen zum herkömmlichen Kabel-TV suchen. Herr Feldman weiter: Der von WhereverTV Latino angebotene OTT-Streamingdienst und QYOU bilden ein ideales Team, um dem Marktsegment der jungen Zusehergruppe zwischen 15 und 24 Jahren mit ihren individuellen Bedürfnissen zu entsprechen und unser Serviceangebot der jungen Generation der Lateinamerikaner näherzubringen.

Bob Reid, der bei QYOU Media für die Geschäftsentwicklung und den Vertrieb verantwortlich zeichnet, meint: Mexiko ist ein wichtiger Markt für die TV-Branche, und wir wissen, dass viele junge Zuseher TV- und Videoinhalte zunehmend über digitale Streamingdienste beziehen. Dieses Publikum ist mit kurzen Videoclips in den Bereichen Sport, Comedy und Unterhaltung groß geworden und gewohnt, diese auf sozialen Medienkanälen immer und überall anzusehen. Über die Partnerschaft mit WhereverTV in Mexiko bietet sich nun eine tolle Gelegenheit, das Beste aus den Online-Videos herauszuholen und dem TV-Publikum über einen tollen neuen Dienst, der auf eine digital versierte Community zugeschnitten ist, zugänglich zu machen.

- ENDE-

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und NewsCorp entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem linerale TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor und TATA Sky.

Ansprechpartner Holly Searle-- Kommunikations-Plattform, QYOU Media +44 (0) 207 486 4900

holly@platformcomms.com Natasha Roberton VP Marketing, QYOU Media +353 (87) 792 7166 tash@qyoutv.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39832 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39832&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77584B1076

AXC0063 2017-05-23/09:23