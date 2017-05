Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Exporte, Konsum und Bau stützen deutsches BIP-Wachstum im 1. Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im ersten Quartal 2017 breit abgestützt gewesen, die stärksten Wachstumstreiber waren nach Abgaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) aber die Exporte, der private Konsum und der Bau. Wie Destatis in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß ebenso bestätigt wurde wie die Jahreswachstumsrate von 1,7 Prozent.

Wohnungsbau in Deutschland legt weiter zu

Im Jahr 2016 sind in Deutschland 277.700 Wohnungen fertig gestellt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 12,1 Prozent oder 30.000 fertig gestellte Wohnungen mehr als im Vorjahr. Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit fort. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2004 gegeben (278.000).

Weidmann: Geldpolitik bei nachhaltig höherem Preisdruck normalisieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann normalisieren, wenn der binnenwirtschaftliche Preisdruck dauerhaft zunimmt. Bei einer Rede in Bochum sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext: "Mit dem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung und dem allmählichen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Euroraum dürften auch die Löhne und damit der binnenwirtschaftliche Preisdruck zunehmen. Sollte sich diese Entwicklung nachhaltig fortsetzen, rückt auch die geldpolitische Normalisierung näher."

Brainard setzt Fragezeichen hinter Vollbeschäftigung

Die US-Notenbank sieht trotz jüngster Verbesserungen am Arbeitsmarkt noch keinen Grund zur Entwarnung. "Für mich gibt es immer noch ein Fragezeichen, wo wir aktuell stehen", sorgt sich Fed-Gouverneurin Lael Brainard. Zwar räumt sie ein, dass die Fed-Ökonomen den Arbeitsmarkt inzwischen für stark genug hielten, um neue Jobsuchende zu absorbieren. Das spiegele sich aber noch nicht in einem beschleunigten Preisauftrieb wider, so dass es offenbar noch Raum für Verbesserungen bei der Beschäftigung gebe, meint die Geldpolitikerin.

Polizei geht nach Anschlag in Manchester von Selbstmordattentat aus

Der Anschlag auf eine Konzerthalle in Manchester ist nach Angaben der Ermittler von einem Selbstmordattentäter verübt worden. Der Angreifer sei gestorben, als er seinen Sprengsatz gezündet habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Zahl der Toten habe sich auf 22 erhöht, unter den Opfern seien auch Kinder.

May und Corbyn setzen Wahlkampf nach mutmaßlichem Anschlag in Manchester aus

Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn setzen ihren Wahlkampf nach dem mutmaßlichen Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester aus. Die Vorsitzende der konservativen Tories und der Chef der Labour-Partei einigten sich darauf, die Kampagne für die vorgezogene Neuwahl am 8. Juni "bis auf Weiteres" zu unterbrechen, wie die Nachrichtenagentur Press Association meldete.

Finanzhilfe für Griechenland wird erneut zur Hängepartie

Die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an das hoch verschuldete Griechenland wird erneut zur Hängepartie: Die Euro-Finanzminister konnten sich am Montagabend nicht darauf verständigen, grundsätzlich den Weg für weitere Hilfsgelder zu ebnen. Zentrales Problem war ein Streit um Schuldenerleichterungen, die Athen ab 2018 bekommen könnte. Ein Durchbruch muss nun beim nächsten Treffen Mitte Juni gefunden werden, denn im Juli braucht Griechenland dringend wieder frisches Kapital.

Landeswahlleiter in NRW lässt Wahl überprüfen - Zeitung

Der Landeswahlleiter in Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, hat im Nachgang der Landtagswahl vom 14. Mai eine Verordnung erlassen, nach der alle Stimmbezirke auf Auffälligkeiten bei der Auszählung überprüft werden müssen. Das hat dessen Sprecher gegenüber der Rheinischen Post bestätigt. Die Leiter aller 128 Wahlkreise seien aufgefordert worden, ihre Stimmbezirke auf Ungereimtheiten zu überprüfen.

Innenministerium kannte Mängel beim Bamf - Zeitung

Nach dem früheren Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise, hat auch Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) qualitative Mängel bei Asylverfahren in Folge der Flüchtlingskrise zugegeben. Ein Sprecher des Ministers sagte dem Tagesspiegel, was das Bamf in Anbetracht der enormen Herausforderungen erreicht habe, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in den vergangenen zwei Jahren geleistet hätten, sei ein großer Erfolg.

Früherer Trump-Berater sperrt sich gegen Kooperation mit Kongress

Der zurückgetretene US-Präsidentenberater Michael Flynn, eine der Schlüsselfiguren in der Russland-Affäre rund um Präsident Donald Trump, sperrt sich gegen eine Kooperation mit den Untersuchungen des Kongresses. Der pensionierte General wolle nicht der Aufforderung des Geheimdienstausschusses im Senat nachkommen, Dokumente zu seinen Russland-Kontakten herauszugeben, verlautete aus Flynns Umfeld.

Südkoreas Ex-Präsidentin Park in Korruptionsskandal vor Gericht

Südkoreas entmachtete Präsidentin Park Geun Hye steht seit Dienstag wegen ihrer mutmaßlichen Verwicklung in einen Korruptionsskandal vor Gericht. Die 65-jährige Ex-Staatschefin erschien am Dienstag in Häftlingskleidung und mit Handschellen vor einem Gericht in Seoul. Sie muss sich wegen Bestechlichkeit, Nötigung, Amtsmissbrauchs und der Verletzung von Staatsgeheimnissen verantworten.

UN-Sicherheitsrat verurteilt jüngsten nordkoreanischen Raketentest

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. Die Erklärung wurde einstimmig angenommen; auch Nordkoreas Verbündeter China schloss sich der Verurteilung Pjöngjangs an. Der Sicherheitsrat drohte Nordkorea überdies mit einer Verschärfung der Sanktionen.

Frankreich/Geschäftsklima Mai 109 (Apr: 109)

Schweiz Apr Handelsbilanz Überschuss 1,9 Mrd CHF

Schweiz Apr Exporte 17,2 Mrd CHF; real -3,8% gg Vj

Schweiz Apr Importe 15,3 Mrd CHF; real +1,0% gg Vj

Singapur Verbraucherpreise Apr +0,4% gg Vj (PROG: +0,7%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Apr +1,7% (März: +1,2%) gg Vj

