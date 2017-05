Medienmitteilung

Zürich, 23. Mai 2017

getAbstract und CREALOGIX gehen Partnerschaft im Digital Learning ein

Der führende Onlineanbieter von komprimiertem Wissen, getAbstract, und CREALOGIX machen sich gemeinsam stark für die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Digitale Buchzusammenfassungen zu Wirtschafts- und Managementtrends von getAbstract ergänzen neu unternehmensspezifische Kurse auf der CREALOGIX-Lernplattform TRACKER.

Kurse ideal anreichern

Mit der Lernplattform TRACKER bietet CREALOGIX eine moderne und bedienungsfreundliche Lösung für die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Dank dem modularen Konzept können Lehrbetriebe eigene Kurspakete zusammenstellen. Zudem lassen sich alle Module individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens inhaltlich und visuell anpassen. Mit dem TRACKER werden neu nebst Lernmodulen (Web Based Trainings WBT), Videolearning oder Prüfungen auch getAbstract-Buchzusammenfassungen als eigenständige Lernobjekte in die Kurse integriert. Damit erhalten TRACKER-Anwender direkten Zugang zur gesamten getAbstract-Onlinebibliothek für die Vor- und Nachbereitung von Lerninitiativen.

Lernerfolg dank nahtloser Integration

getAbstract bietet via der CREALOGIX-Lernplattform online fünfseitige Zusammenfassungen tausender Wirtschafts- und Managementbücher an. Die Abstracts lassen sich nahtlos mit Standardlösungen von CREALOGIX zu Kurspaketen kombinieren. Die gemeinsam mit führenden Fachexperten entwickelten thematischen Pakete zeichnen sich durch einen hohen Interaktionsgrad aus. Sie aktivieren die Lernenden und führen sie zielsicher durch Schulungsthemen. So ist eine maximale Wissensvermittlung innerhalb kürzester Zeit möglich.

Über getAbstract

(getAbstract: https://www.getabstract.com/de/) wurde 1999 gegründet und ist der führende Onlineanbieter von komprimiertem Wissen. getAbstract wählt die besten Bücher, Artikel, Video-Talks und Economic Reports aus, fasst sie kompakt zusammen und ermöglicht so einen universellen Zugriff auf relevantes Wissen. Die Texte sind in sieben Sprachen erhältlich und jederzeit, überall und auf jedem Endgerät verfügbar. Millionen von Abonnenten weltweit, darunter über ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen, profitieren vom jederzeit abrufbaren komprimierten Wissen. Die Bibliothek enthält Tausende von Zusammenfassungen, welche in diversen Text- und Audioformaten erhältlich sind.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

