Erfurt/Weimar, 23. Mai 2017. Arbeitsräume für drei bis vier Studenten, ausgeführt in stapelbaren Modulen und gebaut mithilfe von innovativen und nachhaltigen Leichtbaustoffsystemen: So lässt sich in Kürze das Projekt "E3- Das Stapelhaus" der Bauhaus Universität Weimar beschreiben. Damit die Studierenden, die künftig in den neuen Modulen arbeiten werden, problemlos online gehen können, stattet die [s.i.g.] IT mit IQ mbH (Erfurt, Neu-Ulm) das Projekt mit der dazu nötigen WLAN-Technologie aus. "Das E3-Stapelhaus ist nicht nur architektonisch und materialtechnisch ein hochspannendes Projekt. Vor allem die Tatsache, dass der Arbeitsraum für künftige Kommilitonen von den Studierenden selbst geplant, gestaltet und umgesetzt wird, war ein Grund dafür, dass wir uns hier als Sponsor engagieren. Aber auch, dass wir mit unserer Netzwerkexpertise zum Gelingen des Projektes beitragen können ", so Susanne Fetzer, verantwortlich für das Marketing der [s.i.g.] mbH. Die ersten beiden Module wurden bereits im Rohbau fertiggestellt. "Dass hier auch gleich die modernste WLAN-Technologie eingesetzt werden kann, freut uns natürlich besonders", begrüßt Dipl.-Ing. Katharina Bonhag De Rosa, die das E3-Stapelhaus als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleitet, den Beitrag der [s.i.g.] mbH. Unter den Studierenden stößt das Projekt auf eine riesige Resonanz: "Die Identifikation mit diesem Lehrformat ist ausgesprochen groß." Das Projekt soll als experimentelles Studentendorf in Zusammenarbeit mit dem Bauhaus-Institut für experimentelles Bauen und der Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar schrittweise weiterentwickelt werden. In den entstehenden Raummodulen werden Architekturstudenten arbeiten und die Auswirkungen der verschiedenen Baustoffe auf die Raumatmosphäre direkt subjektiv erleben. Durch die Mitarbeit beim Planungs- und Entwurfsprozess können Studenten ihren Arbeitsplatz selber mitgestalten und anschließend studentisch selbstverwalten. Parallel dazu werden Messreihen an den neuen Materialien während der Nutzung durch die MFPA Weimar erfasst und objektiv bewertet. Der Entwurf ist durch festgelegte Rahmenbedingungen, wie der Größe des Grundstücks, der Gebäudehöhe, der Größe eines einzelnen Moduls, sowie der Anzahl der Module geprägt. Weitere Faktoren für den Entwurf waren das Zusammenspiel mit umliegenden Gebäuden und die Funktionalität eines Moduls, wodurch ein möglichst praktischer Raum für 3 bis 4 Studenten mit Hilfe des Grundriss-Layouts und der ausgenutzten Höhe entsteht. Weitere Informationen: [s.i.g.] mbH - IT mit IQ system informations GmbH Susanne Fetzer, Marketing Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 (0) 731 935 96-0 Fax: +49 (0) 731 935 96-29 E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de www.sig-ulm.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 (0) 731 96287-29 Fax: +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über [s.i.g.] IT mit IQ [s.i.g.] IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2014 mit mehr als 90 Mitarbeitern rund 32 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor. Dies ist eine Presseinformation der [s.i.g.] mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2017 03:02 ET (07:02 GMT)