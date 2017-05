Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die FDP kommen laut aktuellem Stern-RTL-Wahltrend erstmals wieder auf eine regierungsfähige Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition. CDU und CSU verbessern sich in der Umfrage um einen Punkt auf 39 Prozent, und auch die FDP legt um einen Zähler zu und wäre mit 9 Prozent drittstärkste Kraft, würde schon jetzt der Bundestag neu gewählt.

Die SPD büßt hingegen nach der jüngsten Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen bundesweit noch weiter an Zustimmung ein und kommt auf 25 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche. Die Linke bleibt unverändert bei 8 Prozent, die Grünen und die AfD kommen weiter auf jeweils 7 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz wird laut der Umfrage der Abstand zwischen Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz größer. 51 Prozent aller Wahlberechtigten würden sich jetzt für Merkel entscheiden und 22 Prozent für Schulz. Im Vergleich zur Vorwoche kann sich Merkel um einen Prozentpunkt verbessern, während Schulz nochmals um zwei Punkte verliert. Für die Erhebung befragte das Forsa-Institut vom 15. bis 19. Mai insgesamt 2.502 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger.

In einer anderen Umfrage verbessern sich CDU/CSU um einen halben Punkt auf 36,5 Prozent, während die SPD einen Punkt auf 26 Prozent verliert, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Linke gewinnt mit 10 Prozent einen Punkt hinzu und die FDP mit 9,5 Prozent eineinhalb Punkte, während die AfD zwei Punkte verliert und nun auf 8 Prozent kommt. Die Grünen halten mit 6 Prozent ihr Ergebnis aus der Vorwoche.

Laut dieser Erhebung gibt es nur eine Regierungsmehrheit für eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD mit 62,5 Prozent und ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen mit zusammen 52 Prozent. Alle anderen Koalitionsoptionen verfehlen demnach "deutlich eine regierungsfähige Mehrheit".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2017 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.