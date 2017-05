Liebe Leser,

Zehnder kommt nicht von der Stelle. Die hohe Gewinnsteigerung mit einem Jahresgewinn von 20,3 Mio € täuscht über die tatsächliche operative Lage hinweg. Das Gewinnplus ging auf einen hohen Einmaleffekt von 40,3 Mio € zurück; in China wurde eine alte Produktionsliegenschaft verkauft. Der operative Gewinn vor dem Einmaleffekt ging hingegen von 27 auf 15,1 Mio € zurück. In der 2. Jahreshälfte hat sich die Ertragslage aufgrund niedrigerer Verkäufe in Frankreich und Großbritannien ...

