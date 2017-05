Frankfurt - Heute werden zahlreiche Stimmungsindikatoren veröffentlicht, wobei der ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt steht, berichten die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien positiv, denn neben der sentix-Umfrage hätten sowohl der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen als auch der Saldo der Lagebeurteilungen zugelegt. Zwar richte sich die Umfrage beim ifo-Index an Unternehmen und nicht an institutionelle Investoren und Finanzexperten, dennoch würden die Indices einen hohen Gleichlauf aufweisen. Schon im Vormonat sei das ifo-Geschäftsklima auf das höchste Niveau seit sechs Jahren gestiegen, sodass die Konjunkturperspektiven solide seien. Die Einkaufsmanagerindices in Deutschland, aber auch in Frankreich und der gesamten Eurozone, würden mit den sehr hohen Niveaus im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor ebenfalls robuste Konjunkturperspektiven nahe legen. Selbst wenn es zu leichten Rückgängen kommen sollte, wofür es aber keine Indizien gebe, bliebe das Wachstumsszenario intakt.

