Linz - Die Anfang Mai veröffentlichten Verbraucherpreise in Ungarn fielen mit einem Wert von 2,20 Prozent schlechter als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Inflationsziel der Ungarischen Notenbank (MNB) liege bei 3,00 Prozent. Daher sei davon auszugehen, dass die heutige Zinssitzung ereignislos verlaufen und der Leitzins unverändert bei 0,90 Prozent belassen werde. (23.05.2017/alc/a/a)

