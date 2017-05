Düsseldorf - In Brasilien will das Statistikamt IBGE heute die Daten zur Entwicklung der allgemeinen Verbraucherpreise für die erste Maihälfte veröffentlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden damit rechnen, dass sich der Preisindex (IPCA-15) im Vergleich zur Vorjahresperiode von 4,4% weiter auf 3,7% abgeschwächt habe. Damit lägen die Preissteigerungen deutlich unter dem von der Notenbank angestrebten Ziel von 4,5%. Obwohl sich der disinflationäre Trend in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas weiter fortsetze, sei es im Umfeld der jüngsten politischen Krise um Präsident Temer unklar, ob die Zentralbank des Landes den Leitzins wie erwartet senken werde. Zu Beginn vergangener Woche hätten die Terminpreise noch Zinsrücknahmen um 150 Basispunkte vorweggenommen. Für brasilianische Titel setze sich die erhöhte Volatilität vermutlich im Tandem mit der Nachrichtenlage fort. (23.05.2017/alc/a/a)

