Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte die in der Vorwoche begonnene Korrektur fort und schloss (160,91) 41 Stellen unter Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Die Indikatoren im Tageschart würden wieder nach Süden drehen, der kurzfristige Aufwärtstrend werde in Frage gestellt. Auf Wochensicht würden noch positive Signale überwiegen, es fehle jedoch der Schwung.

Den vollständigen Artikel lesen ...