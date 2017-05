Zürich - Die definitiven Analyseergebnisse der Abstimmungsvorlage Altersvorsorge 2020 zeigen, dass die Finanzierung der Renten langfristig verbessert und die Nachhaltigkeit des Systems etwas gesteigert würden. Doch angesichts des grossen Reformbedarfs ist es ein kleiner Schritt, der zu Lasten der Generationengerechtigkeit ausfällt. Der UBS-Vorsorgeindex, ein Pulsmesser für das Schweizer Vorsorgesystem, zeigt eine immer noch negative Dynamik im Schlussquartal 2016 und Erstquartal 2017.

Der demografische Alterungsprozess sorgt in der 1. Säule der Schweizer Altersvorsorge für eine grosse, implizite Finanzierungslücke. So stehen den Vermögensreserven der AHV ungedeckte Leistungsversprechen von rund 1000 Milliarden Franken gegenüber, was einer AHV-Finanzierungslücke von 173,4 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht. Bei Umsetzung der Abstimmungsvorlage Altersvorsorge 2020 würde die AHV Finanzierungslücke um rund ein Fünftel auf 135,1 Prozent des BIP sinken. Die Mehrwertsteuererhöhung um 0,6 Prozentpunkte trägt am meisten zur Sicherstellung der AHV-Finanzierung bei: Sie verringert die AHV-Finanzierungslücke um 28,5 Prozent des BIP. Die Harmonisierung des Referenzalters von Frauen und Männern sowie die Erhöhung des AHV-Beitragssatzes tragen mit 15,6 beziehungsweise 15,4 Prozent des BIP in ähnlichem Umfang zur Reduktion der Finanzierungslücke bei. Jedoch beinhaltet das Rentenpaket mit der Flexibilisierung des Renteneintritts ...

