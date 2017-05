Bereits vor der Opec-Sitzung nimmt die Verlängerung der Öl-Förderbremse Form an. Der saudische Ölminister und sein Kollege aus dem Iran trafen sich zu einem Gespräch. Fraglich ist nur die Länge der Ausweitung.

Vor der Opec-Sitzung am Donnerstag laufen die Bemühungen um eine gemeinsame Position zur Verlängerung der Öl-Förderbremse und einer damit erhofften Preis-Stabilisierung auf Hochtouren. Am Montag reiste erstmals seit rund 30 Jahren ein saudischer Ölminister zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen in den Irak.

Beide Opec-Schwergewichte erklärten danach, sich für die Ausweitung der Förderbremse um neun Monate einzusetzen. Bislang hatte der Irak nur sechs Monate mittragen wollen. Schon in der vergangenen Woche hatten sich Saudi-Arabien und Russland für eine Verlängerung um neun Monate bis März 2018 ausgesprochen. Der Ölpreis legte am Montag zu.

Die von Saudi-Arabien dominierte Organisation Erdöl exportierender ...

