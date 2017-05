Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts019/23.05.2017/09:30) - Mit Hilfe der Software Intrexx revolutioniert SYFIT die Betriebsmittelprüfung. Das Unternehmen erschließt dadurch ganz neue digitale Geschäftsfelder. Jeder Unternehmer ist verantwortlich für den Arbeitsschutz seiner Mitarbeiter. Er ist daher verpflichtet, eingesetzte Betriebsmittel jährlich prüfen zu lassen. Das ist zeitraubend und teuer: Auch mittelständische Firmen haben oft 30 bis 50.000 sogenannte "prüfpflichtige Betriebsmittel". Dazu gehören auch die industriellen Ketten des Herstellers RUD Ketten http://www.rud.com/. Das Unternehmen entwickelte daher eine digitale Lösung für den Prüfprozess: Sämtliche Betriebsmittel sind mit RFID-Chips eindeutig gekennzeichnet. Über eine Service-Plattform werden sie anschließend lückenlos nachverfolgt und verwaltet. Die Industrie 4.0-Cloudlösung, die auf der Software Intrexx http://www.intrexx.com/ basiert, vereinfacht den Prüfvorgang entscheidend. Digitalisierung schafft neue Geschäftsfelder Zunächst wurde die Lösung ausschließlich für Kunden von RUD Ketten angeboten. Beeindruckt vom großen Erfolg, gründete man im Februar 2017 die Tochterfirma SYFIT GmbH http://syfit.de/ als Joint Venture mit der Deutschen Telekom. SYFIT vertreibt die Prüf-, Verwaltungs- und Dokumentationssoftware "AYE-D.NET" http://syfit.de/pruefsoftware.html nun weltweit. Auch die Karriere von Zoltan Demeter nahm damit eine unerwartete Wendung: Vom IT-Leiter bei RUD wurde er zum Geschäftsführer eines modernen Digital-Dienstleisters. Er betont: "Uns ging es nicht darum, ein digitales Produkt zu konzipieren. Es ging uns darum, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen." Der Erfolg gibt ihm Recht: Nach Schätzungen haben alleine in Deutschland über 32.000 Unternehmen akuten Bedarf an einer digitalen Lösung für die Betriebsmittelprüfung. Der IT- und Prozessexperte Demeter erläutert: "Wir schaffen es, die Identifikation von Betriebsmitteln von durchschnittlich über zehn Minuten auf wenige Sekunden zu reduzieren." So können Unternehmer bei der gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsmittelprüfung wirtschaftlich agieren. Die SYFIT GmbH steht beispielhaft für gelungene digitale Transformation: Mit Hilfe der Entwicklungsplattform Intrexx betritt das Team um Zoltan Demeter ein ganz neues Geschäftsfeld - und bietet seinen Kunden einen ungeahnten Mehrwert. (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170523019

