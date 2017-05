Veritas Investment GmbH: Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48 Prozent Rendite

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 23. MAI 2017

Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48 Prozent Rendite

* Mehrfach ausgezeichneter Infrastrukturfonds feiert dreijähriges Bestehen * Fonds eröffnet Privatanlegern den einfachen Zugang zum Infrastrukturmarkt * Systematischer und prognosefreier Investmentprozess ohne übliche Marktprognosen

Seit mittlerweile drei Jahren können Anleger mit dem Fonds Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment einfach und bequem am renditestarken Wachstum des weltweiten Infrastrukturmarktes teilhaben. Im Mai 2014 wurde durch eine Strategieanpassung aus einem bestehenden Fonds der Ve-RI Listed Infrastructure gemacht. Jetzt (Stand 22.05.2017), drei Jahre später, verzeichnet der Ve-RI Listed Infrastructure (R) eine Gesamtrendite von 48,35 Prozent seit dieser Strategieumstellung. Diese ausgezeichnete Rendite geht einher mit einer geringen Volatilität und einem deutlich niedrigeren maximalen Verlust im Vergleich zur Benchmark, dem NMX Infrastructure Composite (TR, EUR). Dieser Index weist zum 30.04.2017 eine Volatilität von 14,3 Prozent auf. Die Schwankungsbreite des Ve-RI Listed Infrastructure (R) liegt im gleichen Zeitraum lediglich bei 10,4 Prozent. Mit -24,4 Prozent bis Ende April 2017 ist der maximale Verlust der Benchmark nahezu doppelt so hoch wie der des Fonds (-12,8 Prozent). "Über die gesamten drei Jahre hinweg belegen die Performance des Fonds und seine Risikokennzahlen kontinuierlich, wie gut unsere Aktienauswahl und das Risikomanagement aufeinander abgestimmt sind. Unser prognosefreier und systematischer Investmentprozess ermöglicht es, ertragreiche und gleichzeitig wertstabile Investments zu finden", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment. Auch das Jahr 2017 verläuft bisher sehr erfreulich. Die YTD-Performance liegt aktuell bei 6,86 Prozent. "Derzeit notiert der Fonds nahe seinem Allzeithoch. Die Wachstumsdynamik des weltweiten Infrastruktursektors stützt diese positive Entwicklung", fasst Rogowski zusammen.

Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts-Netzwerke. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder "Soziale-Infrastruktur", wie z.B. Krankenhäuser.

Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen am Markt werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. "Es gibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte - genau diese identifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächste Extremsituation eintritt. Dieses Vorgehen stabilisiert unser Portfolio deutlich", kommentiert Dr. Rogowski. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) finden Sie unter: http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-i nfrastructure-r.html

Ein Video visualisiert den systematischen Investmentprozess des Fonds: https://www.youtube.com/watch?v=A0BEIpAGdDA&t=27s

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

