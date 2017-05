Reinbek/Heide (ots) - Kooperationsvereinbarung unterzeichnet - Interdisziplinäre Zusammenarbeit für Wirtschaft, Recht und Technologie - Elektromobilität steht im Mittelpunkt



Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) und die Fachhochschule Westküste in Heide (FHW) haben vergangene Woche eine wegweisende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die Vertiefung der interdisziplinären Forschung an der FHW zu technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen im Energiesektor. Im Mittelpunkt stehen Themen wie der Infrastrukturausbau im Bereich Elektromobilität, Herausforderungen bei der Stromspeicherung, oder die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr.



Im Rahmen der Partnerschaft wird der VSHEW Studierende der FHW mit Methodenwissen, empirischem und praktischem Know-how, Praktika sowie Kontakten zu Praktikern seiner Mitgliedsunternehmen unterstützen. "Dadurch möchten wir die Qualität der vielfach bereits hervorragenden FHW-Studienarbeiten aus dem Energiebereich weiter verbessern und den Austausch mit dem akademischen Nachwuchs intensivieren", sagt VSHEW-Geschäftsführer Roman Kaak. Auch Prof. Dr. Hanno Kirsch, der Präsident der FHW, verspricht sich einiges von der Zusammenarbeit mit den schleswig-holsteinischen Stadtwerken: "Unsere eigenen Erfahrungen, aber auch die von anderen Hochschulen zeigen, wie befruchtend so eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für alle Beteiligten sein kann", sagt Professor Kirsch.



