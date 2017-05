In einem Kommentar zu den jüngsten Quartalszahlen der Vienna Insurance Group (VIG) bestätigten die Analysten der Baader Bank die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Versicherers. Das Kursziel liegt bei 26 Euro.

Positiv fielen dem Baader-Analysten Daniel Bischof in seiner Stellungnahme die Kapitalausstattung ("Solvency") und die Verbesserung des Combined Ratio im Schadens- und Unfallversicherungssegment auf. Insgesamt starte das Unternehmen gut ins neue Geschäftsjahr, schrieb der Analyst.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,27 Euro für 2017. Für 2018 soll der Gewinn je Titel bei 2,39 Euro liegen. Die Dividendenschätzung je Wertpapier beläuft sich für 2017 auf 0,85 Euro und für 2018 auf 0,90 Euro.

Am Dienstag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,73 Prozent bei 24,70 Euro.

Baader Bank

