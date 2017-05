Hannover - Die im vergangenen Jahr auch nach dem Brexit-Referendum so bemerkenswert robuste Wachstumsdynamik im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen nun doch merklich abgeschwächt, berichten die Analysten der Nord LB.In den ersten drei Monaten des Jahres habe sich die Wirtschaftsleistung um saison- und preisbereinigt nur noch um 0,3% Q/Q gegenüber der Vorperiode ausgeweitet - nach teilweise noch mehr als doppelt so hohen Wachstumsraten in den Quartalen davor. Mit den ersten Vorausschätzungen, die sich auf nur 44% der erforderlichen Daten stützen würden, veröffentliche das Office for National Statistics stets nur wenige entstehungsseitige Detailinformationen. Demnach sei das deutlich gebremste Expansionstempo im Dienstleistungssektor sowie im Baugewerbe für die konjunkturelle Abkühlung verantwortlich. In der Industrie seien hingen keine Bremsspuren erkennbar gewesen.

