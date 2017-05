Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird nach Erwartung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in diesem Jahr nur geringfügig schwächer wachsen als im vergangenen Jahr. In ihrer jüngsten Konjunkturprognose sagte die Kammerorganisation für 2017 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent nach einem Plus von 1,9 Prozent im vergangenen Jahr voraus.

Sie hob damit ihre Prognose gegenüber dem Jahresbeginn an, als noch 1,6 Prozent erwartet wurden. Die privaten Konsumausgaben sollen demnach um 1,5 Prozent zunehmen, nachdem es 2016 noch 2,0 Prozent waren. Dafür steigen die Bruttoanlageinvestitionen mit 2,7 Prozent deutlicher als im Jahr zuvor, und ebenso die Exporte mit 4,0 Prozent und die Importe mit 4,5 Prozent.

In einer aktuellen Umfrage der Handelskammern steigen die Geschäftserwartungen der Unternehmen nach deren Angaben "weiter spürbar". Der Anteil der Optimisten stieg nach der Umfrage von 24 auf 27 Prozent, während der Anteil der Pessimisten von 13 auf 11 Prozent sank. Der daraus resultierende Saldo der Anteile guter und schlechter Lagebeurteilungen lag mit 16 Punkten um 5 Punkte höher als in der vorherigen Umfrage.

Die Nachfrage im In- und Ausland entwickele sich positiv. Wechselkurs, Zinsen und Ölpreise seien im Langfristvergleich weiterhin günstig. "Unter dem Strich blicken die Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen zuversichtlicher auf ihre Geschäftsentwicklung als zu Jahresbeginn", resümierte der DIHK. Die Perspektiven der Industrie verbesserten sich nochmals, und auch ein Ende des Baubooms scheine nicht in Sicht.

Auch die Lagebewertungen hätten sich "ausgehend von einem Höchststand" nochmals verbessert. "Die Unternehmen bewerten ihre Situation so gut wie noch nie seit der Wiedervereinigung", hob der DIHK hervor. Als gut schätzten ihre Lage 48 Prozent ein und als schlecht 8 Prozent. Der Antwortsaldo hat sich damit gegenüber dem Jahresbeginn auf 40 von 38 Punkten verbessert. Insbesondere die Industrie bewerte ihre Lage in Folge einer leichten Belebung des Welthandels spürbar besser. "Die Binnenwirtschaft läuft weiter rund", heißt es in der Umfrage.

