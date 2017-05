Nach dem Selbstmordanschlag in Manchester hat der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, eine erhöhte Polizeipräsenz in der britischen Hauptstadt angekündigt. Er sei im ständigen Kontakt mit der Londoner Polizei, die derzeit die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt überprüfe, teilte Khan am Dienstag mit.

Den Opfern des Anschlags sprach er sein Beileid aus. Nach Angaben der Polizei in Manchester hatte sich am Montagabend ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben, 59 weitere wurden verletzt. Unter den Opfern befinden sich nach Polizeiangaben auch Kinder.

Die größten britischen Parteien haben ihren Wahlkampf für die anstehenden Parlamentswahlen als Reaktion auf den Anschlag ausgesetzt.