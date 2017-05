Trading nach dem Wetteralgorithmus KW21 - Willkommen zur neuen Börsen-Momentum-Wetter-Analyse. Hier veröffentliche ich für Sie den Wetteralgorithmus mit Bezug zum Aktienmarkt.

Trading nach dem Wetteralgorithmus - Wochenrückblick

In den letzten Wochen habe ich für Sie schon mehrere dieser Betrachtungen nach meinem Wetterlalgorithmus-Analyseverfahren veröffentlicht. Dabei ging und geht es ausschließlich um das Marktmomentum und NICHT um die "Richtung" des Aktienmarktes. Ich beschreibe also die Dynamik des Marktes. Je nachdem ob der Algorithmus und der aktuelle Markttrend in die gleiche Richtung tendieren, sollte mit stärkeren oder schwächeren Bewegungen zu rechnen sein. Ziel soll es sein, mit dem Wetteralgorithmus KW21 einen statistischen Vorteil für Ihr Trading in der nächsten Woche zu erzeugen und das mit einer Prognosegüte oberhalb von 50 Prozent.

Falls Sie zum ersten Mal vom Wetteralgorithmus lesen: Hier geht es zur Einführung in die Systematik. "Wetter und Börse. Echt jetzt?"

Marktrückblick nach dem Wetteralgorithmus



Im folgenden Chart zeige ich Ihnen den Wetteralgorithmus der Vorwoche im Vergleich mit dem Dax anhand des Daxchart von Finanztreff .

Den vollständigen Artikel lesen ...