Der Geschäftsklimaindex des Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo ist im Mai erstaunlich stark angestiegen. Der Index soll die Stimmung unter den Führungskräften der deutschen Unternehmen wiederspiegeln.

Die Stimmung in den Chefetagen ist so gut wie seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Der Geschäftsklimaindex kletterte im Mai unerwartet deutlich um 1,6 auf 114,6 Punkte. "Dies ist der höchste gemessene Wert seit 1991", teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 113,1 Zähler gerechnet. "Die deutsche Konjunktur zeigt eine hohe Schlagzahl", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten sowohl die Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser.

