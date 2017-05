Der Aufschwung in der Euro-Zone hat sich im Mai ungebremst fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft verharrte auf dem Sechs-Jahres-Hoch, wie das Institut IHS Markit am Dienstag mitteilte.

Entgegen den Erwartungen hält die Euro-Zone ihr hohes Wachstum bei 56, 6 Punkten auch im Mai. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone bleibt beeindruckend stark", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. 5000 Unternehmen aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor nahmen an der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts ...

