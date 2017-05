Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Kursverlusten gestartet. Die Stimmung wird im Handel allerdings als recht solide bezeichnet. Es fehlten vorderhand Richtungsimpulse. So waren die Leitbarometer an der Wall Street nach dem gestrigen Handelsschluss in Europa auf der Stelle getreten und auch in Asien war kein einheitlicher Trend auszumachen. Im Grossen und Ganzen handle es sich bei den derzeitigen Abgaben um eine Gegenbewegung auf den recht schwungvollen Wochenstart.

Gestützt werde die Stimmung hingegen von positiven Wirtschaftsdaten aus Europa. In Frankreich hellte sich das Geschäftsklima auf und in Deutschland erhöhte die Wirtschaft im ersten Quartal die Drehzahl. Ins positive Bild füge sich auch die relative Eurostärke zum Franken ein. Und da US-Präsident Donald Trump derzeit auf Auslandsreise ist und damit fern dem Politikbetrieb in Washington, habe sich auch die zuletzt sprunghaft angestiegene Unsicherheit an den Märkten etwas gelegt.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst um 09.30 Uhr 0,32% auf 9'055,29 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,28% auf 1'425,40 ...

