flatex Morning-news DAX update

Unbeeindruckt von allen Geschehnissen, kann der DAX am Dienstag zum Handelsstart Zugewinne verbuchen. Während die asiatischen Börsen überwiegend mit leichten Verlusten aus dem Handel gingen, eröffnete Deutschlands Leitindex mit 12.597,54 zwar erst mit einer Abwärtskurslücke. Diese wurde aber schon geschlossen. Die US-Futures tendieren derzeit noch unentschlossen mit leicht negativer Tendenz.

Der Deutsche Aktienindex bildete am 20. April 2017 mit 11.941,57 Punkten sein letztes Zwischentief. Er erreichte am 16. Mai 2017 mit 12.841,66 Punkten sein Rekordhoch. Ausgehend von dieser Chartkonstellation könnten sich auf der Oberseite übergeordnet Kursziele zunächst beim Allzeithoch von 12.841,66 Punkten ergeben. Weitere Projektionen könnten den DAX bis auf 13.054, 13.186 und 13.398 Punkte Raum geben. Die nächsten Unterstützungszonen fänden sich bei 12.498/12.490 Punkten, sowie 12.392, 12.286 und 12.154 Punkten. Letztgenannte Marke befindet sich mitten in der noch offenstehenden Kurslücke von 12.091,33 auf 12.289,37 Punkte, die ebenfalls noch zu schließen wäre.

