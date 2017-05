Nach der Beilegung eines Patentstreits mit Apple haben sich Anleger mit Aktien von Nokia eingedeckt. Die Titel des finnischen Telekommunikationskonzerns zogen am Dienstag um 7,9 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 5,96 Euro an. Analysten zeigten sich überrascht über die rasche Einigung in dem Streit.

