- Volatiles Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und Derivaten belastet - Zinsüberschuss aufgrund des negativen Zinsumfelds unter Vorjahr - Provisionsüberschuss legt erneut zu - Neugeschäft auf hohem Niveau - Risikolage entspannt - Ergebnis vor Steuern mit 75 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr - CET1-Quote ("fully loaded") verbessert - Vorstand bestätigt Ergebnisprognose für 2017



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im ersten Quartal ein Konzernergebnis vor Steuern von 75 Mio. Euro erzielt. Es liegt damit um 63 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis von 138 Mio. Euro. Nach Steuern erreichte das Konzernergebnis 47 Mio. Euro nach 91 Mio. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.



