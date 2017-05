Frankfurt - Die Emissionswoche beginnt heute mit einem echten Highlight, denn die deutsche Finanzagentur bringt eine neue Schatzanweisung im Wert von 5 Mrd. EUR an den Markt, berichten die Analysten der Helaba.Die Historie der deutschen Kurzläufer sei allerdings uneinheitlich: Während die beiden Aufstockungen der bisherigen Benchmark-Schatz jeweils hinter den Erwartungen und unter dem avisierten Zielvolumen von 4 Mrd. EUR zurückgeblieben seien, habe die Neuemission des Papiers Ende Februar überzeugen können. Damals habe die DFA Gebote in Höhe von 7,3 Mrd. EUR erhalten - ungeachtet der zu diesem Zeitpunkt rekordniedrigen Rendite von -0,92%. Aktuell würden am Sekundärmarkt -0,69% ermittelt, sodass von dieser Seite zumindest nicht mit Gegenwind zu rechnen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...