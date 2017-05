Berufstätige schlafen weniger und schlechter als Nichtberufstätige, wie eine Studie zeigt. Je größer der Druck, desto schlechter die Nachtruhe. Entsprechend schlecht schlafen Manager. Besonders schlimm ist es in Berlin.

Jörg Marks schläft vermutlich nicht sonderlich gut. Der ehemalige Technik-Chef des Pannenflughafens BER wurde entlassen, ersetzt und dann wieder zurück geholt. Auch im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg herrschte in den vergangenen Monaten ein "Bäumchen wechsel dich"-Spiel. Und auch die Aufseher dürften sich dank der Berliner Großbaustelle so manche Nacht um die Ohren schlagen. Der berüchtigte Flughafen wird schon länger saniert als er eigentlich gebaut wurde.

Mit ihrer Schlaflosigkeit sind die Manager des BER in der Hauptstadt allerdings nicht allein: Wie der aktuelle Beurer Schlafatlas zeigt, für den 3500 Bürger befragt wurden, schlafen die Menschen in Berlin im Bundesländervergleich am schlechtesten.

Übermüdete Bayern, ausgeruhte Bremer

Den besten Schlaf haben die Bremer. Der Stadtstaat schneidet bei "Schlafzufriedenheit" überdurchschnittlich gut ab. Nur wenige Bremer beklagen sich über Schlafmangel und noch weniger nehmen Schlafmittel. ...

