Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen machen sich am Dienstag wieder auf den Weg nach oben. Rückenwind für die Aktien gibt es von der Konjunktur. Der ifo-Index ist im Mai auf ein Allzeithoch von 114,6 gestiegen nach 112,9 im April. Volkswirte hatten im Mittel ihrer Prognosen nur mit einem minimalen Anstieg auf 113,0 gerechnet. Aktuell handelt der DAX 0,6 Prozent fester bei 12.696 Punkten und der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 3.602 Punkte zu.

Auch den Euro stützen die soliden Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone. Die Gemeinschaftswährung etabliert sich oberhalb von 1,12 Dollar und wird aktuell mit 1,1248 Dollar bezahlt. Auch zum Yen zeigt der Euro weiter Stärke. "Die Wachstumsaussichten in der Eurozone bleiben günstig", sagt Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Europäische Zentralbank dürfte sich daher in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, die konjunkturelle Risikoeinschätzung bei ihrer nächsten Ratssitzung in gut zwei Wochen als ausgeglichen zu bezeichnen.

An der Börse in Athen verliert der Leitindex 1,6 Prozent. Die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen an das hoch verschuldete Land wird erneut zur Hängepartie: Die Euro-Finanzminister konnten sich am Montagabend nicht darauf verständigen, grundsätzlich den Weg für weitere Hilfsgelder zu ebnen.

Einigung mit Apple treibt Nokia hoch

Nokia verteuern sich um 6,3 Prozent. Die Finnen haben sich im Streit mit Apple um Patente und Lizenzen geeinigt und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit beschlossen. Neben laufenden Einnahmen sieht das Abkommen eine Einmalzahlung an Nokia vor, wie es in einer Mitteilung des Mobilfunkausrüsters heißt.

Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen sind Mangelware. Aktien der Credit Suisse handeln 3,9 Prozent niedriger. Hier hat der Handel mit den Bezugsrechten für die neuen Aktien aus der 4,1 Milliarden Franken schweren Kapitalerhöhung begonnen. Der Aktienkurs handelt um den Preis des Bezugsrechts bereinigt.

Eine Hochstufung von "Reduzieren" auf "Halten" durch die britische Bank HSBC lässt den BMW-Kurs um 1,7 Prozent zulegen. Auch Daimler und VW sind gesucht, Daimler steigen um 1,1 Prozent und VW um 2 Prozent. Die Automobilhersteller dürften vom starken ifo-Index gestützt werden, sagen Händler.

Die Bank UBS hat den Stahlhändler Klöckner & Co und den Stahlhersteller Arcelormittal von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht. Klöckner-Aktien steigen um 2,3 Prozent, während Arcelormittal auf der Stelle treten.

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat für rund 600 Millionen Euro neue Aktien ausgegeben. Laut Händlern wurden diese mit 64,83 Euro nur mit einem minimalen Abschlag zum Schlusskurs der Aktie am Vorabend von 65 Euro platziert. Die Kapitalerhöhung belastet den Aktienkurs also nicht, die Aktie handelt mit 64,95 Euro kaum verändert.

Aktien des Saatgutherstellers KW gewinnen 1,8 Prozent hinzu. Das SDAX-Unternehmen hat sich etwas optimistischer zu Umsatz und Gewinn in diesem Jahr geäußert als bislang.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.602,40 0,72 25,87 9,48 Stoxx-50 3.240,36 0,25 8,07 7,63 DAX 12.695,91 0,61 76,45 10,58 MDAX 25.027,00 0,23 58,53 12,79 TecDAX 2.224,01 0,11 2,51 22,76 SDAX 10.963,00 0,70 76,68 15,16 FTSE 7.517,91 0,29 21,57 5,25 CAC 5.364,17 0,78 41,30 10,32 Bund-Future 160,85 -0,06 0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.06 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1248 +0,07% 1,1241 1,1233 +7,0% EUR/JPY 125,18 +0,29% 124,81 124,85 +1,8% EUR/CHF 1,0937 -0,01% 1,0938 1,0941 +2,1% EUR/GBP 0,8666 +0,13% 0,8655 1,1572 +1,7% USD/JPY 111,29 +0,23% 111,03 111,11 -4,8% GBP/USD 1,2977 -0,09% 1,2988 1,3005 +5,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,85 51,13 -0,5% -0,28 -10,4% Brent/ICE 53,47 53,87 -0,7% -0,40 -8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,34 1.260,40 -0,1% -1,07 +9,4% Silber (Spot) 17,08 17,16 -0,5% -0,08 +7,2% Platin (Spot) 946,55 947,50 -0,1% -0,95 +4,8% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,7% -0,02 +2,3% ===

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2017 04:20 ET (08:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.