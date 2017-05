Waertsilae gehört zu den international führenden Herstellern von Dieselmotoren und Schiffsantrieben. Das maritime Geschäft ist allerdings ziemlich zyklisch und deshalb ist es keine große Überraschung, dass die Finnen während der Finanzkrise ihre Ausschüttung gekürzt haben und somit schon an der ersten DividendenAdel-Hürde scheitern. Im Gegensatz zu vielen anderen Zyklikern hat Waertsilae sich allerdings noch nie einen Ausfall erlaubt - und seit 2010 wurde nur einmal nicht angehoben. Gemessen an der boomenden Weltkonjunktur ist die Dividenden-Dynamik indes eher mau. Erst in diesem Jahr wurde das Vorkrisenniveau übertroffen. Wer dermaßen kriecht, müsste allerdings mehr als nur 2,6% Rendite bieten, gerade weil die...

