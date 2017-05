Nach dem Selbstmordanschlag in Manchester könnte die Wahlkampfkampagne der britischen Premierministerin Theresa May einen Schub bekommen - auch wenn das zynisch klingt. Denn jetzt brauchen die Bürger vor allem Stabilität.

In Zeiten der Not besinnen sich Menschen auf das, was sie kennen. Nach dem Terroranschlag in Manchester, bei dem nach Polizeiangaben 22 Menschen uns Leben gekommen sind, darunter auch Kinder und Jugendliche, und rund 60 verletzt wurden, könnte die Wahlkampfkampagne von Premierministerin Theresa May einen neuen Schub bekommen - so zynisch das auch klingen mag. Diese war zuletzt wegen ihrer umstritten Pläne zur Reform der Pflege im Alter, ins Stocken geraten.

Nach dem Anschlag in einer Konzerthalle in Manchester haben Politiker sich aber erst mal eine Wahlkampfpause verordnet. Premierministerin May hat eine Krisensitzung einberufen und Opfern und Angehörigen des Anschlags ihr Mitgefühl ausgesprochen: "Wir sind dabei, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind."

Labour-Chef ...

