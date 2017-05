Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich für eine "Bildungsoffensive" ausgesprochen. "Wir brauchen eine Bildungsoffensive von mehreren Milliarden Euro", sagte die Grünen-Politikerin der Wochenzeitung "Die Zeit".

Sie selbst sei mit ihrem begonnenen Theologie-Studium die erste Akademikerin ihrer Familie gewesen. "Dann kam es anders: 1988 erwartete ich mein erstes Kind. Und auf der Straße begann die Friedliche Revolution. Ich brach die Uni ab."

Junge Menschen müssten "in ihrem Können" gestärkt und etwa in ihrem Studium unterstützt werden, so Göring-Eckardt.