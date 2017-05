Basel - Populistische und europakritische Parteien mögen in diesem Jahr bei den Wahlen in Europa keine Mehrheiten erhalten haben, so Karsten Junius, Chefökonom, Bank J. Safra Sarasin AG. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, wenn es Ökonomen und Politikern nicht gelinge, die Vorteile der europäischen Integration besser zu vermitteln.

