Mit 114,6 Punkten liegt der ifo-Index nahe an seinem 2011 erreichten Rekordstand. Und ja, das bedeutet, dass die grundsätzliche Stimmung, das hier gemessene "Geschäftsklima", gut ist. Aber "deutsche Unternehmen in Partylaune" oder ähnliche Schlagzeilen können in die Irre führen. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist kein Gradmesser, wie gut die Stimmung der Unternehmen wirklich ist bzw. wie stark sich das Wachstum aktuell darstellt. Und es ist auch keine vereinfachte Interpretation dieses Index, wenn man mit solchen Aussagen daherkommt. Was misst dieser Index wirklich?

Hier werden jeden Monat um die 7.000 deutsche Unternehmen aller Branchen und Größen befragt, wie sie die aktuelle Lage in ihrem eigenen Unternehmen einschätzen und wie sie die kommenden Monate sehen. Und da wird es nun interessant: Da kommen ...

