Attentat: 22 Tote nach Explosion bei Konzert in Manchester. Mindestens 60 Verletzte. Hintergründe unklar. Behöden: Terroristischer Anschlag. Offenbar Selbstmord-Attentäter. Bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in der britischen Stadt Manchester sind am Montagabend viele Menschen getötet und verletzt worden. Die örtliche Polizei bestätigte zunächst mindestens 22 Tote und 60 Verletzte. Der Fall werde bis auf ...

