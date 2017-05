Berlin (ots) -



Am 2. Juni 2017 findet im Allianz Forum Berlin die Digisurance 2017 statt. flexperto und Allianz X veranstalten die Konferenz, um Startups und etablierte Unternehmen aus der Versicherungsbranche zusammenzubringen. Die Digisurance versammelt mehr als 200 Startup-Gründer, digitale Vordenker sowie Vorstände und Manager aus der Versicherungsbranche.



Auf der eintägigen Konferenz stellen mehr als zwanzig Speaker Projekte vor, die gemeinsam von Versicherern und Startups vorangebracht werden. Konkrete Erfahrungsberichte dieser Zusammenarbeit und deren Resultate bilden den Schwerpunkt der Konferenz. Des Weiteren beschäftigt sich die zentrale Podiumsdiskussion mit den Wettrennen um den ersten rein digitalen Versicherer und dessen Potenzial. Felix Anthonj, Gründer und Geschäftsführer von flexperto, zur besonderen Ausrichtung der Veranstaltung: "Die Zusammenarbeit zwischen Corporates und agilen Startups trägt wesentlich zum Erfolg der Digitalisierung in Deutschland bei. Wir wollen mit der Digisurance unseren Teil dazu beitragen, beide Welten aktiv zusammenzubringen. Jetzt ist der Moment für Kooperation."



Die Veranstaltung richtet das Berliner Softwareunternehmen zusammen mit Allianz X aus, dem Venture Investor der Allianz Gruppe. Peter Borchers, CEO von Allianz X, zur Kooperation und der gemeinsamen Veranstaltung: "Mit flexperto verbindet uns der gleiche Enthusiasmus für die Digitalisierung im Versicherungsgeschäft. Gemeinsam wollen wir mit der Digisurance digitale Impulse in der Branche setzen und unternehmerisches Denken in- und außerhalb etablierter Versicherungsunternehmen fördern."



Keynote Speaker Carsten Maschmeyer macht im Vorfeld der Veranstaltung seine Überzeugung deutlich, "dass die Versicherungen jetzt vor einer Welle der Veränderung stehen, die Banken schon seit längerer Zeit spüren. Die Angebote der Insurtech-Startups haben mit dem bisher üblichen Verkauf von Versicherungen nicht mehr viel zu tun. Ich sehe hier enormes Potenzial und glaube, dass ich sowohl den Startups aber auch den Versicherungen helfen kann." Nähere Details zu seinen Plänen wird Maschmeyer auf der Digisurance vorstellen.



Die Digisurance wurde 2015 von dem Berliner Software Startup flexperto initiiert. Mit wechselnden Schwerpunkten begleitet die jährliche Konferenz die Digitalisierung in der Versicherungsbranche. Seit dem ersten Jahr ist es das Ziel der Veranstalter, Startups und InsurTechs mit etablierten Unternehmen der Versicherungsbranche zusammenzubringen. Weitere Informationen finden sich auf www.digisurance.org.



Medienpartner der Digisurance 2017 ist das Versicherungsmagazin Pfefferminzia.



Die flexperto GmbH ist ein 2012 von Felix Anthonj gegründetes Softwareunternehmen mit Sitz in Berlin. Die entwickelte Lösung bündelt die wichtigsten Funktionen der digitalen Kundenkommunikation um Beratung- und Vertrieb ohne Medienbruch zu digitalisieren. Die modulare flexperto Software bietet dafür unter anderem Terminvereinbarung, Videokommunikation und digitale Signatur. Führende Unternehmen aus dem Versicherungs- und Finanzbereich zählen zu den Kunden. Mehr auf http://www.flexperto.com/de.



Die Allianz X ist der Venture Investor der Allianz Gruppe und eine der tragenden Säulen der digitalen Transformationsstrategie. Die neuen Fonds von Allianz X investieren direkt in verschiedenen Phasen- von Ideen und Teams in sehr frühem Stadium bis hin zu Start-ups in fortgeschrittenem Entwicklungsstand. Unser Ziel ist es die besten Start-ups in diesen Bereichen zu identifizieren und sie zu Marktführern zu machen. Mehr auf https://www.allianzx.com/.



Pressekontakt: Amon Menzel