Hamburg (ots) - Motsi Mabuse (36) gilt als Stimmungskanone, wirkt stets fröhlich und gut gelaunt. Aber es gibt auch eine andere Seite. Exklusiv in CLOSER (EVT 24.05.) spricht die "Let's Dance"-Jurorin über rassistische Anfeindungen, mit denen sie konfrontiert wird.



Immer häufiger wird Motsi aufgrund ihrer Hautfarbe angefeindet, vor allem auf Facebook und Instagram. "Sie schreiben mir, dass sie mich mit dem Baseballschläger schlagen wollen", berichtet die Südafrikanerin und ergänzt: "Auch auf der Straße wurde mir schon einige Male zugerufen, ich solle zurück nach Afrika gehen. Und das sind noch die harmlosen Sachen." Entsprechend ist die 36-Jährige selten alleine unterwegs: "Meistens lasse ich mich abholen und habe jemanden an meiner Seite. Bei größeren Sachen lasse ich mich auch von Security begleiten."



Motsi ist mittlerweile seit knapp 18 Jahren in Deutschland. Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschen und Afrikanern? In Deutschland lebe man nach unglaublich vielen Regeln während in Afrika alles etwas zu frei sei. "Ein Mittelmaß wäre toll", meint die Tänzerin.



