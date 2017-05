Frieden für alle: Mit diesem "ultimativen" Deal möchte Trump in die Geschichtsbücher. Am heutigen Dienstag besucht er die palästinensischen Autonomiegebiete. Doch wie komplex die Lage ist, wird auch Trump merken.

US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag seinen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten abschließen und nach Italien weiterreisen. Am Morgen trifft Trump in Bethlehem mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammen.

Der Besuch Trumps in Bethlehem stößt in Israel auf Missfallen. Trump ist in seinem Bemühen um einen neuen Anlauf für Frieden in Nahost daran gelegen, während seines kurzen Besuchs mit beiden Seiten zu reden.

In Jerusalem will Trump am Mittag in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen. Eine Rede im Israel-Museum schließt den Besuch ab. Es wird erwartet, dass er sich zu Grundzügen einer Friedensregelung äußert. Trump wird gegen 18.00 Uhr in Rom erwartet. Er betritt dort erstmals europäischen Boden. Der US-Präsident befindet sich auf seiner ersten Auslandsreise. Vor Israel hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...