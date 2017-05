Eine Studie hat die Schlafqualität der Deutschen unter die Lupe genommen. Ergebnis: Je höher der Verdienst, desto kürzer der Schlaf. Und geschnarcht wird vor allem in Bayern. Was sonst noch im "Schlafatlas" steht.

Schon wieder schlecht geschlafen? Dann sollten Sie mal in Bremen übernachten. Bremer sind überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Schlaf, klagen nicht so häufig über Schlafmangel und nehmen weniger Schlafmittel ein als der Durchschnitt der Deutschen. Das ist das Ergebnis des Schlafatlas, einer Studie des Gesundheitsspezialisten Beurer in Zusammenarbeit mit Schlafforschern aus Köln und von der Universität Münster.

Norddeutsche schlafen besser als Süddeutsche, kam bei der Umfrage heraus. Das könnte am Klima liegen, meinen die Forscher - oder am Schnarchen. Nirgendwo in Deutschland wird so viel geschnarcht wie in Bayern. Dabei gaben sechs Prozent der Bayern an, mindestens drei Mal pro Woche ein Schlafmittel zu nehmen, bundesweit waren es nur drei Prozent. Schlechter als in Bayern schlafen die Menschen nur noch in Sachsen-Anhalt und Berlin.

Wahrscheinlicher ist, dass die Schlafqualität vor allem ökonomische Ursachen hat. So geben 14 Prozent der Berliner finanzielle Sorgen als Grund für ihre Schlafprobleme an. Die meisten Menschen, nämlich 28 Prozent aller Deutschen, bringt der Stress bei der Arbeit um den Schlaf. In der Generation der 40- bis 49-jährigen sagen das 46 Prozent. Besonders stark leiden offensichtlich Mütter, die in Vollzeit arbeiten. Hier sind es sogar 53 Prozent, die nachts von beruflichen Themen wach gehalten werden.

Je höher der Verdienst, desto kürzer der Schlaf

Allgemein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...