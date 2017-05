Hannover - Am Montag haben die Finanzminister der Euro-Staaten in Brüssel über weitere Erleichterungen hinsichtlich der Schuldenlast Griechenlands und letztlich die Möglichkeit weiterer Hilfskredite entscheiden wollen, so die Analysten der Nord LB.Vor dem Hintergrund eines, seit dem positiven Ausgang der Frankreichwahl, wieder gestiegenen Risikoappetits am Anleihenmarkt der Eurozone und unterstützender Kommentare könnte dies für Anleihen der Hellenen eine größere Akzeptanz und niedrigere Zinsbelastungen bedeuten. Derzeit scheine bei den Investoren wieder der Optimismus zu überwiegen, dass das globale Wachstum den aktuellen politischen Turbulenzen aus den USA, Großbritannien und Brasilien widerstehen könne; so sei eine gewisse Risikofreudigkeit an die Märkte zurückgekehrt.

