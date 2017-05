Essen - Die Diskussion über die Freigabe der nächsten Tranche aus dem Stützungspaket für Griechenland führte auf der ECOFin-Tagung zu keinem Ergebnis, so die Analysten der National-Bank AG.Griechenland müsse also weiterhin auf frisches Geld warten, obwohl doch alle Beteiligten vor Beginn der Gespräche so optimistisch gewesen seien. Die griechische Regierung habe, wie üblich, im Vorfeld der Tagung noch schnell ein paar Gesetze durch das Parlament gebracht, mit deren Hilfe sichergestellt werden solle, dass auch nach Auslaufen des aktuellen Rettungspakets Mitte 2018 Primärüberschüsse erzielt würden. Dennoch seien nicht wenige Vertreter der Geldgeber skeptisch, ob die Griechen die Maßnahmen tatsächlich vollständig umsetzen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...