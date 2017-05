Berlin (ots) -



Mit geballter Zwillingspower startet das freche Magazin zum neuen Internatsabenteuer von "Hanni & Nanni" ab 25. Mai in den Handel. Das Heft enthält Interviews und Autogrammkarten der Darsteller sowie des YouTube-Stars Faye Montana, coole Poster und spannende Backstage-Informationen.



Hanni und Nanni sind "Mehr als beste Freunde"! Deshalb liegt der Startausgabe zudem als Extra ein außergewöhnliches Freundschafts-Schmuckset mit zwei Ketten und zwei Armbändern bei.



Das Magazin richtet sich vorwiegend an Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren sowie ältere "Hanni & Nanni"-Fans, die die Zwillinge bereits kennen. Neben dem Magazin erscheint bei Egmont Schneiderbuch auch das Buch zum Film sowie zudem zahlreich weitere Bücher aus der beliebten "Hanni und Nanni"-Reihe.



Das Magazin und die Bücher sind im Handel sowie auch im Ehapa-SHOP erhältlich unter: http://www.ehapa-shop.de/comics/hanni-und-nanni



